Все под откос! Глоба назвала главных неудачников апреля: деньги, работа — петля неудачи

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К примеру, Весы переживут поворотный момент в карьере. Для них апрель станет сложным временем, если говорить о работе. Нужно держаться — могут возникнуть и проблемы с деньгами. Кого-то просто снимут с занимаемой должности.

Проблема с финансами будет и у Скорпионов. Их ждут сложности как в личной жизни, так и на службе. Главное — не терять позитивный настрой. И тогда им удастся выбраться из петли неудач.

Источник: rsute.ru