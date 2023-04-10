Все под откос! Глоба назвала главных неудачников апреля: деньги, работа — петля неудачи

Тамара Глоба в свежем прогнозе предупредила Весов и Скорпионов, дав понять, что апрель станет для них периодом больших сложностей и испытаний. Представителям этих созвездий придется смириться с тем, что они никак не могут повлиять на обстоятельства. Остается только принять то, что происходит вокруг и запастись терпением.
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К примеру, Весы переживут поворотный момент в карьере. Для них апрель станет сложным временем, если говорить о работе. Нужно держаться — могут возникнуть и проблемы с деньгами. Кого-то просто снимут с занимаемой должности.
Проблема с финансами будет и у Скорпионов. Их ждут сложности как в личной жизни, так и на службе. Главное — не терять позитивный настрой. И тогда им удастся выбраться из петли неудач.
Источник: rsute.ru