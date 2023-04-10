Начнется сегодня, разовьется к лету: о каком событии предупредила астролог Василиса Володина – очень важно, нельзя пропустить

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале рассказала, чего нужно ждать от наступившего дня, 10 апреля.

Эксперт предупредила, что все начинания этого периода принесут результаты не быстро, а в течение целого полугода.

Василиса Володина сделала акцент на том, что обратить внимания стоит на события, связанные с профессией.

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