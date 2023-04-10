Какой знак зодиака потерпит крах в личной жизни: Володина – ждите подлость в дороге

Василиса Володина в одном из своих прогнозов оставила предупреждение Тельцам - их ждут неприятности. Астролог советует представителям этого знака зодиака в настоящее время отсидеться дома - в дальней дороге их ждут проблемы, неурядицы и подлость.
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Рожденным под этим созвездием будет лучше осесть дома и провести время с любимыми, с теми, кому они безоговорочно доверяют. Есть вероятность серьезного разочарования в личной жизни. Проблемы с партнером больно ударят по этому знаку зодиака.
Источник: rsute.ru.