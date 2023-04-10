«Легко не будет»: Василиса Володина сделала предзнаменование на наступивший день

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает астрологический прогноз на каждый день. На этот раз эксперт рассказала, чего ждать от наступившего понедельника, 10 апреля.

Главный знак этого дня в том, что если сегодня начнется что-то важное, то результат следует ждать только в будущем. Приблизительно, ближе к лету.

Астролог Василиса Володина советует не торопиться с решением важных задач.

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