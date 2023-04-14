Знаки зодиака, которые будут спорить до последнего аргумента

Вы скажете им слово, а они вам – два. Вы им – два, а они вам – четыре. Эти люди будут дискутировать до тех пор, пока у них не закончатся все аргументы.

Кто из знаков зодиака готов спорить до хрипоты, доказывая свою точку зрения? Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог, таролог Алисия Артемьева.

Телец

Тельцы всегда будут стоять на своем. Дело не в упертости или принципиальности, они искренне уверены в своей правоте.

Тельцам можно привести тысячу аргументов, но, если они во что-то верят, разубедить их не сможет никто. Лучше согласиться.