Знаки зодиака, которые будут спорить до последнего аргумента

Вы скажете им слово, а они вам – два. Вы им – два, а они вам – четыре. Эти люди будут дискутировать до тех пор, пока у них не закончатся все аргументы.
Кто из знаков зодиака готов спорить до хрипоты, доказывая свою точку зрения? Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог, таролог Алисия Артемьева.
Телец
Тельцы всегда будут стоять на своем. Дело не в упертости или принципиальности, они искренне уверены в своей правоте.
Тельцам можно привести тысячу аргументов, но, если они во что-то верят, разубедить их не сможет никто. Лучше согласиться.
Лев
Львы никогда не согласятся с чужой позицией. Спорить до хрипоты они не будут. Просто рявкнут. а так, что захочется спрятаться.
Особенно ярко проявляется эта черта Львов по отношению к подчиненным. Но и в семье Львы не терпят иного мнения, кроме своего собственного.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Скорпион
Скорпионы тоже не ошибаются (ну это они так считают). Но в отличие от Тельцов, охрипнув, представитель этого знака зодиака сделает вид, что согласился с оппонентом.
Рано радуетесь. Он дождется подходящего момента, чтобы наглядно ткнуть вас носом в ваше мнение. Смеется тот, кто смеется последним
Алисия Артемьева. Фото: личный архив