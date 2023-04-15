Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля для всех знаков зодиака

Главным астрологическим событием недели станет солнечное затмение в Овне. Это явление не очень благоприятно и может нести напряжение и конфликтность. Не стоит планировать на этот период ничего важного. Но и отчаиваться не надо – благоприятные моменты на этой неделе тоже непременно будут.

Как это отразится на знаках Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Овен

Если вас кто-то покинет, не торопитесь расстраиваться. Все, кто действительно вам важен, и кому важны вы, остаются с вами. Это просто из вашей жизни уходят лишние люди.

Любовь

Любовная сфера – самая удачная для вас на этой неделе. Можно знакомиться, можно переводить отношения на другой уровень. А можно просто получать удовольствие от общения.

Финансы

Неделя неплохая в плане взаимоотношений с людьми. Однако эти самые отношения могут вытеснить работу на второй план, что неблагоприятно отразится на ней и на финансах. Соблюдайте баланс.

Здоровье

Велик риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, а также переутомления. Берегите себя.

Телец

Слабое место на этой неделе – приходящие к вам деньги и дружеские отношения. Здесь могут возникнуть сложности из-за напряжения и агрессии. Постарайтесь как можно аккуратнее обходиться с этими сферами. Удача же вас ждет в деле, на которое сейчас направлены все ваши усилия.

Близнецы

Увы, с работой все такие же пробуксовки, как и в прошлые недели. Но есть и хорошее. На этой неделе многие ваши желания исполняются без титанических усилий с вашей стороны. Из интересного – неделя может принести тайны, секретные дела и новости не для каждых ушей. Ваша задача – не дать себя втянуть во что-то, что потом принесет вам неприятности.

Рак

У Раков могут возникнуть несколько неожиданные сложности. Вы окажетесь в центре внимания, вам будут симпатизировать все кому не лень, так что вы можете почувствовать себя звездами. Однако на этой почве могут быть и конфликты – среди тех, кто ищет вашего внимания, могут разворачиваться целые драмы и батальные сцены. Постарайтесь как-то это урегулировать, пока и вам не досталось.

Лев

Львов могут на части разрывать противоречия. С одной стороны, вам хочется стабильности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. С другой – очень велика вероятность, что вы захотите одним махом все изменить. Работу, профессию, место жительства… Дайте себе остыть и все взвесить – что действительно необходимо, а что – просто всплеск эмоций.

Дева

Дев сопровождает все та же проблема – люди вокруг ведут себя так, как будто вы с ними объясняетесь на иностранном языке. Оставьте их, дайте им время «язык освоить». У вас наступил период, удачный для образования и путешествий. А если у вас нет такой возможности – он так же хорош для работы и карьеры.

Весы

Весы могут поддержать Дев по части обучения и путешествий – у вас тоже для этого наступило удачное время. А еще оно очень благоприятно для творчества. Однако важность этого периода не ограничивается перечисленными сферами. Именно сейчас стоит работать над собой, чтобы обрести гармонию с собой и миром.

Скорпион

Скорпионам стоит позаботиться о своей репутации. У вас полно «доброжелателей», готовых закидать вас камнями. Не давайте им ни малейшего повода. В конце концов, вам есть чем заняться, помимо развлечения толпы сомнительными поступками – у вас есть цель, и если вы все силы направите на нее, вы приблизитесь к ней максимально.

Стрелец

Продолжаются тенденции прошлой недели. С бизнесом, работой и карьерой все идет не самым лучшим образом, могут быть серьезные проблемы. Но если где-то жизнь закрывает дверь, значит, где-то она открывает окно. И в вашем случае – это отношения с окружающими, с любимыми, с детьми. И для обучения и творчества время тоже неплохое.

Козерог

У кого-то из вашего окружения может оказаться слишком длинный язык, а ваша жизнь покажется этому кому-то весьма подходящей темой для обсуждения. Хорошо, что вы такие вещи умеете пресекать на корню. Неделя благоприятная для личных отношений, работы и финансов. Так что ваша задача – только справиться со сплетниками.

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Водолей

Ситуация улучшается. Негативные влияния прошлой недели постепенно сходят на нет, хотя совсем терять бдительности не стоит. Все еще есть опасность потерять контроль и попасть в зависимость от другого человека или людей, постарайтесь этого избежать. Зато какая-то проблема придет, наконец, к своему завершению.

Рыбы

Если вы не можете с кем-то договориться, не бейтесь лбом о стену – попросите помощи. Посредник обязательно разрулит все проблемные вопросы. В целом же неделя обещает быть очень приятной и в отношениях, и в работе, хороша она также для учебы. А еще будет полезно больше времени посвящать дому и семье.