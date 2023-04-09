Василиса Володина назвала главных везунчиков до 16 апреля - удача преследует всю неделю

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом для всех знаков зодиака на новую неделю с 10 по 16 апреля, назвав главных везунчиков, которые сорвут куш.

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В выигрыше окажутся те, кто не поддастся пустым мечтам и иллюзиям легкой удачи. В начале недели многим будет казаться, что они смогут свернуть горы. Однако это далеко не так. Смельчаки расплескают все свои силы, но так и не сдвинутся с отправной точки.

Зато те, кто сумеет сохранить спокойствие, многое выиграют. Вселенная будет им благоволить в делах.

«Соединение Солнца и Юпитера в Овне заряжает смелостью и верой тех, кто не решался на масштаб. Например, запустить рекламу вашего профиля на торговых площадках, рассказать коллегам, оформить страничку в соцсетях, начать регулярно брать заказы и так далее. Во вторник и среду вы особенно напористы и заряжены на успех — пользуйтесь!» - добавила астролог.

Благоприятным периодом станет середина недели. Во вторник, 11 апреля, Венера переходит в Близнецы, а значит главный ущерб кошелькам позади. В ближайший месяц удовольствие от жизни все будут получать не столько от похода по магазинам, сколько от попутчика в этом походе.