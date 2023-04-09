Василиса Володина назвала главную опасность на неделе с 10 по 16 апреля: «Рвемся в бой»

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на новую неделю с 10 по 16 апреля, назвав главную опасность этого периода.

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В начале недели многих захлестнут грандиозные идеи. «Мы рвемся в бой ни минуты не сомневаясь, бравируя уверенностью в себе, мысленно собирая прибыль. Идея будет выглядеть беспроигрышной и быстро реализуемой», - заверила Володина.

При этом стоит прислушаться к доводам разума. Главный риск и опасность недели — броситься с головой во что-то новое, а к выходным осознать, что с наскока не выйдет и разочароваться.

С другой стороны соединение Солнца и Юпитера в Овне заряжает смелостью и верой тех, кто не решался на масштаб.

«К примеру, если до сих пор вы тихонечко лепили глиняные плошки удовольствия ради и дарили друзьям, не веря когда-либо расшириться, то сейчас вы вдруг ощутите силы и желание рвануть «в дамки», - добавила астролог.

Во вторник, 11 апреля, и среду, 12 апреля, каждый ощутит в себе особую напористость и заряд на успех.