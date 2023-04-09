Какой знак зодиака весной начнет новую жизнь: Володина пророчит полный поворот судьбы

Именно Козероги почувствуют на себе поддержку высших сил - Вселенная станет их заступницей. Василиса Володина дала понять, что рожденные под этим созвездием обновят свою жизнь, как бы начав ее с нуля. Такой поворот событий может насторожить некоторых представителей знака. При этом им нечего бояться.

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Поддержку Козерогам окажут небесные светила - все, за что возьмутся эти везунчики будет им удаваться. Представители этого знака могут сменить место жительства, купить дорогостоящую недвижимость.