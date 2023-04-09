Расклад по дате рождения! Везунчик, для которого май станет судьбоносным во всех смыслах

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, который вступит в новую эру своей жизни. Вселенная припасла для этих смельчаков встречу, которая предопределит их судьбу.

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Так, одиноким Скорпионам захочется впустить в свою жизнь нового человека, чтобы расстаться со статусом одиночки. Но прежде чем стремиться стать как все, представителям этого созвездия стоит задуматься, а нужны ли ему сейчас эти отношения. Может выясниться, что Скорпионы наслаждаются своим временным одиночеством, но по какой-либо причине живут с оглядкой на других.

«Семейных Скорпионов ждут довольно интересные перспективы отправиться в небольшое любовное приключение вместе с избранником в первых числах мая», - добавила таролог.

Дни рождения Скорпионов выпадают на даты с 23 октября по 21 ноября.