Володина назвала даты рождения тех, кто предрешит свою судьбу на 20 лет вперед - новая реальность

Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто не сможет укрыться от грядущих перемен. Эти люди столкнутся с вынужденным перерождением - они сами предопределят свою судьбу на 20 лет вперед, заложив основу и фундамент для будущего. Именно Водолеев весь 2023 год будет тянуть на подвиги. Они готовы перезапустить свою жизнь, начав ее заново.

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«2023 год открывает для Водолеев совершенно новую главу в жизни, которая продлится два десятилетия», — добавила астролог.

При этом полностью осознать то, как изменилась их жизнь этот знак зодиака сумеет только через год, в 2024-м. Только тогда они поймут, какой рывок они совершили.

Дни рождения Водолеев выпадают на даты с 20 января по 19 февраля.

По материалам Telegram-канал Василисы Володиной.