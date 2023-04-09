Глоба назвала главного везунчика в апреле - его не переплюнуть: деньги текут рекой

Тамара Глоба четко дала понять, что апрель станет периодом больших возможностей для одного знака зодиака. Здесь и удачные поездки, и путешествия, и переезды - причем в первой половине месяца. Именно Раки будут чувствовать себя любимчиками Вселенной.

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Представители этого созвездия возьмутся за воплощение самых смелых планов и идей. Впереди у них два с половиной месяца на реализацию задумок, которые принесут им большую перспективу заработка. Деньги будут течь к ним рекой.

«В вашей жизни наступило время карьерного поворота. Берегите любимых и не обращайте внимания на того, кто пытается сбить вас с курса, который вы выбрали в жизни», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба