«Принесет головную боль»: таролог заявила, что девятое апреля расстроит три знака

Стало известно, какие предсказания ждут представителей всех знаков зодиака девятого апреля.
Таролог рассказала, что три знака окажутся в неприятных ситуациях в это воскресенье. К слову, Тельцам, Девам и Козерогам стоит быть осторожнее в этот день.
«Неприятности обрушатся неожиданно, и земные знаки к ним не будут готовы», – отметила таролог.
К Львам, Стрельцам и Овнам день будет благосклонен, если они откажутся от людей и вещей, тормозящих их развитие. Важно концентрироваться на позитиве.
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Весам, Водолеям и Близнецам стоит обратить внимание на отношения с семьей. Общение с родными поможет этим знакам наполниться энергией.
Рыб, Скорпионов и Раков Вселенная побалует в этот день. Но представители стихии воды могут не оценить это.
«Девушки смогут заполучить мужчину, о котором они мечтали, может прийти долгожданное приглашение на работу, о которой вы давно мечтали. Но вместо радости это принесет головную боль, ведь придется прыгнут в неизвестность. Доверяйте Вселенной и идите вперед», – заключила таролог в беседе с vnimanie.pro.