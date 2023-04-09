«Принесет головную боль»: таролог заявила, что девятое апреля расстроит три знака

Стало известно, какие предсказания ждут представителей всех знаков зодиака девятого апреля.

Таролог рассказала, что три знака окажутся в неприятных ситуациях в это воскресенье. К слову, Тельцам, Девам и Козерогам стоит быть осторожнее в этот день.

«Неприятности обрушатся неожиданно, и земные знаки к ним не будут готовы», – отметила таролог.

К Львам, Стрельцам и Овнам день будет благосклонен, если они откажутся от людей и вещей, тормозящих их развитие. Важно концентрироваться на позитиве.

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Весам, Водолеям и Близнецам стоит обратить внимание на отношения с семьей. Общение с родными поможет этим знакам наполниться энергией.