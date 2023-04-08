С 12 апреля! У кого будут серьезные проблемы со здоровьем - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Весов во второй половине апреля будут серьезные проблемы со здоровьем. И важно не пропустить сигналы организма, иначе потом может быть поздно.

«С 12 по 17 апреля принесут больше напряжения, чем хотелось бы, и в эти же дни неплохо было бы уделить внимание здоровью, не перегружать себя, посетить нужных врачей», - заявила она.

В конце месяца, по мнению Володиной, Весам повезет с деньгами. Удача улыбнется и, возможно, вас повысят по службе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».