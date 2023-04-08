Слезы и боль: Глоба назвала знак зодиака, которого ждет тотальное разочарование

Астролог Тамара Глоба заявила, что тельцов в апреле может ждать тотальное разочарование в личной жизни. Представители этого знака зодиака, по ее словам, чрезмерно устали и могут наделать кучу глупостей.

«Тельцы и их вторые половинки в горячности наговорят друг другу такие гадости, которые простить может далеко не каждый», - заявила она.

Поэтому главное, что надо сделать - постараться сдержать себя и пережить сложный момент. Иначе их будут ждать слезы и боль.

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