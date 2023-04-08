Срочно уедите! Володина предрекла одному знаку зодиака кардинальные перемены - с 20 апреля

Астролог Василиса Володина заявила, что у Козерогов в конце апреля будет период, когда им захочется сменить место жительства. На знак зодиака таким образом повлияет солнечное затмение.

«Солнечное затмение в районе 20 апреля и позднее способно принести кардинальные изменения или неожиданные ситуации, связанные с местом вашего проживания», - заявила она.

Володина посоветовала Козерогам проводить в этот период больше времени с родными и близкими. От них придет основная поддержка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».