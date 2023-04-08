«Придется бороться за свои мысли»: специалист по гороскопам и гаданию рассказала, что ждет восьмого апреля

Карты

Карты. Фото: Global Look Press 

Таролог Наталья Кувыкина поделилась предсказанием на субботу.

Стало известно, что карточный расклад на восьмое апреля предрек всем знакам зодиака. 

Таролог поделилась важным посланием от карт. Оказалось, в этот день Вселенная преподает ценный урок для многих.

Овнам, Львам и Стрельцам день предвещает недопонимания в отношениях. К слову, это касается не только личной жизни, но и рабочих моментов. Спасут шаткое положение честные разговоры.

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Тельцов, Дев и Козерогов день научит видеть что-то светлое даже в полной тьме.

«Если вы счастливы, то будьте счастливы на полную катушку. Если появились негативные эмоции, нужно помнить, что не всегда судьба поворачивается к вам задом, однажды она повернется к вам передом. Придется бороться за свои мысли и взгляды», – отметила таролог в беседе с vnimanie.pro.

Близнецам, Весам и Водолеям восьмого апреля стоит сосредоточиться на настоящем, а не беспокоиться за будущее. О прошлом лучше тоже не думать, хотя ностальгия то и дело будет окутывать представителей этой стихии.

Ракам, Скорпионам и Рыбам важно понять, что они хотят на самом деле. Окружающие захотят навязать свое мнение. Поэтому стоит защитить свои границы, оставаясь спокойным.

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