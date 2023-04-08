Поцелуй Вселенной: Володина назвала счастливчика апреля - дела будут гореть в руках

Астролог Василиса Володина считает, что у Весов в апреле будут все шансы, чтобы исполнить свою заветную мечту. Вселенная, по ее словам, будет помогать представителям этого созвездия во многих делах.

«Даже досадные неувязки в конце апреля не помешают переделать все и к середине мая поставить себе твердую пятерку», - заявила она.

Повезет Весам как на работе, так и на личном фронте. По мнению Володиной, у одиноких представителей знака зодиака будет возможность встретить свою вторую половинку.

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