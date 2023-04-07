«Отказывайтесь от пут»: эксперт по карточным раскладам объяснила, как седьмого апреля поймать удачу

Последний день на этой неделе обещает быть временем исполнения желаний.
Таролог рассказала, почему седьмое апреля понравится каждому знаку зодиака.
Эксперт поделилась предсказанием с представителями огненной стихии:
«Неуверенность, люди, которые не верят в вас, будут висеть тяжким бременем, путаться, тянуть вас назад, и вы сами отказывайтесь от пут, которые мешают вам взлететь в облака».
Отпустив недоброжелателей, эти знаки смогут добиться успехов.
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Земным знакам зодиака стоит вооружиться правильным настроем и преодолевать трудности. Тогда они достигнут душевного спокойствия.
Близнецам, Весам и Водолеям стоит быть внимательнее. Воздушным знакам придет в голову решение, которое поможет выбраться из кризиса.
А представителям водной стихии стоит заключить выгодные партнерские отношения. Это поможет разбогатеть. Об этом таролог рассказала в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт назвала слова, которые привлекают в жизнь счастье и успех.