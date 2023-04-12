Кто из знаков зодиака может предсказывать будущее

Как часто в сложные времена люди обращаются к магам и экстрасенсам. Они хотят услышать, что в итоге все будет хорошо.

А кто из знаков зодиака и сам способен увидеть будущее и обладает экстрасенсорными способностями? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Галина Янко.

Телец

Экстрасенсорика — это не только про предвидение, это еще и ритуалы. Они могут быть физическими, то есть что-то сделать, сказать и опять сделать.

Могут быть энергетическими, когда мы взаимодействуем с другими людьми на ином энергетическом уровне. Тельцы сильны в любых ритуалах.