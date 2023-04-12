Кто из знаков зодиака может предсказывать будущее

Как часто в сложные времена люди обращаются к магам и экстрасенсам. Они хотят услышать, что в итоге все будет хорошо.
А кто из знаков зодиака и сам способен увидеть будущее и обладает экстрасенсорными способностями? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Галина Янко.
Телец
Экстрасенсорика — это не только про предвидение, это еще и ритуалы. Они могут быть физическими, то есть что-то сделать, сказать и опять сделать.
Могут быть энергетическими, когда мы взаимодействуем с другими людьми на ином энергетическом уровне. Тельцы сильны в любых ритуалах.
Дева
Сейчас талант Девы больше воспринимается как способность, которой можно научиться.
Но представителям этого знака зодиака не нужны методики ЛНП-программирования, чтобы внушать людям свою волю. Они умеют подавлять чужую волю, пробуждать в других свои интересы, вкусы и желания.
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Стрелец
Стрельцам великолепно даются гадания, будь то гадания на картах Таро, игральных или даже не карточные гадания, а, например, на кофейной гуще.
Стрельцы не только прекрасно владеют ритуальной частью гаданий, но и видят то, что другим не очевидно.
Более того, в гаданиях важно не только увидеть ответ, но и правильно его прочесть, интерпретировать с учетом соседних символов. А лучше Стрельцов этого никто не сделает.
Галина Янко. Фото: личный архив
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