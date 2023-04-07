Единственный знак зодиака, которого ждут судьбоносные перемены с 21 апреля по 15 мая

Для Скорпионов время нахождения Меркурия в Тельце связано с очень важными судьбоносными моментами. Возможно, этот знак зодиака давно вынашивал какую-то идею. Уже сейчас вокруг них могут сложиться обстоятельства и встретятся люди, которые помогут реализовать все идеи. Прицел на период с 21 апреля по 15 мая.
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«Могут меняться ваши личные отношения, а также отношения с партнерами, как раз и воспользуйтесь этим моментом, чтобы оставить что-то в прошлом и общаться с теми, с кем комфортно», — добавили астрологи.
По материалам 7days