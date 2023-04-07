Единственный знак зодиака, которого ждут судьбоносные перемены с 21 апреля по 15 мая

Для Скорпионов время нахождения Меркурия в Тельце связано с очень важными судьбоносными моментами. Возможно, этот знак зодиака давно вынашивал какую-то идею. Уже сейчас вокруг них могут сложиться обстоятельства и встретятся люди, которые помогут реализовать все идеи. Прицел на период с 21 апреля по 15 мая.