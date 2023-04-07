Глоба узрели абсолютного фаворита по дате рождения в апреле — обласкан деньгами и любовью

Стрельцы найдут любовь всей своей жизни. Для них апрель — это время неземного блаженства. Поддержка будет идти со всех сторон. Многие представители знака решатся на путешествие с близкими. Там и чувства вспыхнут с новой силой.

Успех ждет рожденных под этим созвездием и в карьерном плане: в этом месяце появится шанс разбогатеть.

«Необходимо присмотреть за домом, очень важно внимание вашим детям в начале и конце третьей декады. Ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кто вам дорог», — добавила астролог.

Дни рождения Стрельцов выпадают на даты с 22 ноября по 21 декабря.