Глоба узрели абсолютного фаворита по дате рождения в апреле — обласкан деньгами и любовью

Глоба узрели абсолютного фаворита по дате рождения - обласкан деньгами и любовью

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Вот он — везунчик среди всех знаков зодиака.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав фаворита Вселенной, который испытает на себе влияние небесных светил. 

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Стрельцы найдут любовь всей своей жизни. Для них апрель — это время неземного блаженства. Поддержка будет идти со всех сторон. Многие представители знака решатся на путешествие с близкими. Там и чувства вспыхнут с новой силой. 

Успех ждет рожденных под этим созвездием и в карьерном плане: в этом месяце появится шанс разбогатеть. 

«Необходимо присмотреть за домом, очень важно внимание вашим детям в начале и конце третьей декады. Ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кто вам дорог», — добавила астролог.

Дни рождения Стрельцов выпадают на даты с 22 ноября по 21 декабря.

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