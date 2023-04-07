Володина назвала короля фортуны по дате рождения — удача прет до 14 апреля

Володина назвала короля фортуны по дате рождения - удача прет до 14 апреля

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

В их жизнь прочно войдет любовь.

Скорпионы в апреле станут любимцами Вселенной. Первая декада месяца для них станет периодом вдохновения. Рожденным под этим созвездием будет удаваться все: поездки, путешествия, учеба — они завяжут полезные знакомства.

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Василиса Володина дала понять, что Скорпионы будут на пике своей популярности вплоть до 14 апреля. А это значит, что еще целую неделю представители этого знака будут легко справляться с любыми трудностями.

Это время лучше всего провести рядом с любимыми. Одиноких Скорпионов с головой накроет романтическое чувство. Ждите укрепления отношений. 

Дни рождения Скорпионов выпадают на даты с 23 октября по 21 ноября.

По материалам Telegram-канала Василисы Володиной

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