Володина назвала короля фортуны по дате рождения — удача прет до 14 апреля

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Василиса Володина дала понять, что Скорпионы будут на пике своей популярности вплоть до 14 апреля. А это значит, что еще целую неделю представители этого знака будут легко справляться с любыми трудностями.

Это время лучше всего провести рядом с любимыми. Одиноких Скорпионов с головой накроет романтическое чувство. Ждите укрепления отношений.

Дни рождения Скорпионов выпадают на даты с 23 октября по 21 ноября.

По материалам Telegram-канала Василисы Володиной