В авангарде удачи! Всевластный победитель, в чьей жизни скоро наступит белая полоса

Среди весенних счастливчиков оказались сразу несколько знаков зодиака. Прорицатели назвали баловней судьбы, которые заживут по-новому, более счастливо. Однако в победителях будет только один. Тут и деньги, и признание, и карьерный рост, и даже любовь.

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Удачу за хвост поймают Тельцы, Девы, Козероги, Овны и Львы. Им Вселенная даст поблажки, одарив своей щедростью этой весной. И лишь Стрельцы сумеют выделиться среди оставшихся. Они то и станут теми фаворитами, которым звезды пророчат белую полосу везения.

«Стрельцы весной находятся в авангарде удачи. Они будут счастливы во всех сферах жизни: дома, на работе, в личной жизни и творчестве», - добавили прорицатели.

По материалам sterlegrad