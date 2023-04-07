Глоба назвала баловня судьбы по дате рождения, которого ждет чистейшая полоса удачи в апреле

Львы должны напроситься в командировку или совершить полезную поездку для себя. Ведь именно вдали от дома этого знака зодиака будут ждать успех, поддержка окружающих, любовь и признание. Во всех начинаниях Львам будут помогать друзья. Тамара Глоба дала понять, что вдали от дома рожденных под этим созвездием будут волновать вопросы, связанные и с работой, и с личной жизнью.

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«Перед Львами откроются новые перспективы. Уже в мае они смогут начать новые дела», — добавила астролог.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 24 июля по 23 августа.