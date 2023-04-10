Остерегайтесь сквозняка! Каким знакам зодиака надо быть осторожными 10 апреля

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Остерегайтесь сегодня сквозняка, так как вы подвержены риску легкого недомогания. В холода следует закутаться и избегать чрезмерно охлажденных напитков. Проблемы, беспокоящие вас сегодня, будут незначительными, но требуют внимания.

Львы

Сегодня вы склонны подхватить грипп, поэтому старайтесь избегать очень людных мест. Цитрусовые фрукты и листовые овощи - это то, что вам нужно, чтобы поддерживать свое здоровье в хорошей форме. Вы также можете быть склонны к головным болям, поэтому держитесь подальше от мест, где очень шумно.

Стрельцы

Вам необходимо убедиться в том, что вы сохраняете позитивный настрой и не зацикливаетесь на неудачах. Совершайте великодушные поступки, которые заставят вас гордиться собой. Хорошее настроение обязательно передастся окружающим. В конце дня вы вернете утраченную уверенность в себе и почувствуете себя намного бодрее.

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