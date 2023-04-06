Деньги и любовь! Глоба назвала главного везунчика апреля

Астролог Тамара Глоба заявила, что в апреле 2023 года белая полоса наступит в жизни Дев. По ее словам, представители этого созвездия добьются небывалых высот.

«Будут хорошие заработки. Параллельно это будет период любви, также в первой половине месяца ждет признание и творческий успех», — заявила астролог.

При этом Глоба подчеркнула, что на работе Дев могут втянуть в конфликт, который принесет им немало проблем. Обходите неприятные истории стороной.

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