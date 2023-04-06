Тамара Глоба назвала главного богача в апреле — проныра по натуре

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, который сумеет разбогатеть. Овен — тот самый счастливчик, которого Вселенная поцелует в темечко.

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Месяц принесет рожденным под этим созвездием и удачу, и трудности. Они будут опьянены успехом, который придет в первой половине месяца. Апрель откроет перед Овнами новые возможности.

«Параллельно вы получите материальное выражение своих возможностей — хорошие заработки, подарки», — добавила астролог.

Третья декада апреля будет располагать этот знак зодиака на знакомства, обучение и творческие путешествия.