Везунчик, в чьей жизни наступит белая полоса - деньги прут еще пять дней, потом облом

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который бросит все силы на финансы. Именно в этой сфере Овнов будет ждать успех в самое ближайшее время. До 11 апреля, а это еще пять дней, рожденные под этим созвездием могут обеспечить себя золотой подушкой безопасности. Им стоит разработать финансовый план и действовать по нему.

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Совет: им важно разделить вещи на «нужные» и те, без которых можно обойтись.

«Покупайте только самое необходимое, больше копите, так вы запустите поток денежной энергии», - добавила астролог.

По материалам 7days