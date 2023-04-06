Жизнь испортится навсегда! Глоба назвала знак зодиака, который обязан отказаться от алкоголя

Жизнь испортится навсегда! Глоба назвала знак зодиака, который обязан отказаться от алкоголя

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди могут накликать беду на себя своей слабостью.

Скорпионы должны сейчас отказаться от алкоголя, предупредила астролог Тамара Глоба. Эти напитки вредны всем, но представители зодиакальной системы сейчас особенно рискуют оказаться за чертой здоровья и благополучия из-за пристрастия к спиртному.

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Даже малая доза может привести к печальным результатам, а все из-за проблем со здоровьем, которые предрекли звезды.

Займитесь срочно своим самочувствием и не испытывайте судьбу, сейчас осторожность вам не помешает.

Источник: rsute.ru

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