Смельчак по дате рождения, для которого май станет судьбоносным во всех смыслах

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знак зодиака - абсолютного смельчака, который в апреле заживет по-новому. Для Близнецов этот месяц станет периодом судьбоносных перемен и возможностей. Пословица: «Куй железо пока горячо» - идеально описывает их начинания этой весной. Они будут действовать смело и динамично.
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«В начале мая перед Близнецами встанут вопросы, которые потребуют ответственного выбора. Вероятно, что речь будет идти о повышении по службе, влекущем за собой изменения в привычной жизни. Не исключено, что Близнецы могут решиться на переезд в конце месяца или отправиться в очень продолжительную командировку», - добавила таролог.
Как бы не сомневались представители этого созвездия, однако перемены, грядущие во второй половине мая, обязательно наступят.
Дни рождения Близнецов выпадают на даты с 22 мая по 21 июня.