Смельчак по дате рождения, для которого май станет судьбоносным во всех смыслах

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знак зодиака - абсолютного смельчака, который в апреле заживет по-новому. Для Близнецов этот месяц станет периодом судьбоносных перемен и возможностей. Пословица: «Куй железо пока горячо» - идеально описывает их начинания этой весной. Они будут действовать смело и динамично.

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