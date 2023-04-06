Единственный баловень судьбы, который озолотится в мае - деньги прут из всех щелей

Единственный баловень судьбы, который сорвет денежный куш и озолотится в мае - Овен. Этот знак зодиака может рассчитывать на покровительство Вселенной. Об этом таролог Алисия Артемьева поделилась специально с сайтом Teleprogramma.pro.
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«Большую часть мая Овны будут стремиться изменить имеющееся финансовое состояние. Благодаря серьезному подходу к делу вы сможете значительно улучшить собственное денежное положение», - добавила таролог.
Звезды советуют представителям этого зодиакального круга смело браться за любые возможности, чтобы повысить свой доход - прибыль будет идти мощно. Тем более, что Овны в конце месяца могут столкнуться с тратами не по карману из-за бытовых проблем.