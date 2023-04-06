Единственный баловень судьбы, который озолотится в мае - деньги прут из всех щелей

Единственный баловень судьбы, который сорвет денежный куш и озолотится в мае - Овен. Этот знак зодиака может рассчитывать на покровительство Вселенной. Об этом таролог Алисия Артемьева поделилась специально с сайтом Teleprogramma.pro.

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