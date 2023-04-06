Володина назвала короля фортуны по дате рождения, чья жизнь в апреле преобразится

Апрель несет для Весов сразу два блока возможностей — деловых и любовных. Василиса Володина в своем Telegram-канале намекнула, что этот знак зодиака получит все шансы, чтобы справиться с текущими делами и сделать это с большим успехом. Сюда можно отнести и домашние обязанности и профессиональные свершения.

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«Силы есть, все складывается. Даже досадные неувязки в конце апреля не помешают переделать все и к середине мая поставить себе твердую пятерку за энергичность и предприимчивость», — добавила астролог.

Еще одним сюрпризом для Весов станет удача в личной жизни и любви. Эти аспекты важны для этого знака зодиака вдвойне.

День рождения Весов выпадает на даты с 24 сентября по 23 октября.