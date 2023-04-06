Володина — этот знак зодиака не вынесет отношения коллег и близких: полный разрыв, ссора, крах

Астролог Василиса Володина предупредила Тельцов о том, что их нервы могут устроить сюрприз. Не выдержав напряжения, эти люди способны поссориться со всем своим окружением.

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Если Тельцы не устроят сейчас себе отпуск или хотя бы небольшой отдых, они сильно рискуют вступить в конфликт со своими коллегами и натворить немало дел на работе, о которых потом будут жалеть.

То же самое касается семейных отношений. Не выпускайте пар на самых близких и родных! В отношениях с детьми строгость в этот день, как и требовательность, излишни.

Источник: rsute.ru