Тамара Глоба назвала абсолютного везунчика апреля — сорвет джекпот в любви и деньгах

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав главного везунчика, который сорвет джекпот в любви и деньгах. Ему звезды пророчат материальное изобилие и внимание со всех сторон.
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«Апрель — удачное время для поездок, путешествий и переездов в первой половине месяца. Тогда же вы почувствуете себя особенно любимыми.
Это период начинаний, которые вы потом будете продумывать и переделывать — и начинать по новой в течение двух с половиной месяцев. У Раков появятся перспективы для дальнейшего будущего и заработков», — добавила астролог.