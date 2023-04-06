Тамара Глоба назвала абсолютного везунчика апреля — сорвет джекпот в любви и деньгах

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав главного везунчика, который сорвет джекпот в любви и деньгах. Ему звезды пророчат материальное изобилие и внимание со всех сторон.

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