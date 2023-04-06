Глоба назвала людей по датам рождения, которые начнут жизнь с чистого листа: новый человек все изменит

Глоба назвала людей по датам рождения, которые начнут жизнь с чистого листа: новые человек все изменит

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Им повезет на жизненном пути.

Астролог Тамара Глоба посоветовала Водолеям сейчас прислушиваться к своему внутреннему голосу. Советы окружающих не смогут помочь все решить, а вот интуиция сумеет указать лучший жизненный путь.

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Водолеям суждено начать жизнь с чистого листа. Во многом это произойдет благодаря новым знакомствам.

Человек, который придет в вашу жизнь сейчас, будет иметь судьбоносный характер. Скоро вам светит путешествие, оно принесет много приятных впечатлений.

Напомним, Водолеи родились в промежутке с 21 января по 19 февраля.

Источник: rsute.ru

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