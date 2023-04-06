Какой знак рискует разрушить свою семью: Глоба — готовьте деньги, понадобятся

Родственники будут благодарны Львам за проявленные заботу и щедрость, однако все равно определенная напряженность будет дома чувствоваться. На конфликтные ситуации с родственниками астролог рекомендует не реагировать остро, ссора может закончиться очень неожиданно.

Источник: rsute.ru