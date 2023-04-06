Какой знак рискует разрушить свою семью: Глоба — готовьте деньги, понадобятся

Львам светят семейные проблемы. Астролог Тамара Глоба посоветовала им сейчас максимально сосредоточиться на близких и оставить временно в стороне деловую сферу.
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Львы будут вынуждены потратить на семью немалую сумму. В итоге позже придется вспомнить про экономию.
Родственники будут благодарны Львам за проявленные заботу и щедрость, однако все равно определенная напряженность будет дома чувствоваться. На конфликтные ситуации с родственниками астролог рекомендует не реагировать остро, ссора может закончиться очень неожиданно.
Источник: rsute.ru