Какой знак рискует разрушить свою семью: Глоба — готовьте деньги, понадобятся

Какой знак рискует разрушить свою семью: Глоба – готовьте деньги, понадобятся

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди будут вынуждены экономить.

Львам светят семейные проблемы. Астролог Тамара Глоба посоветовала им сейчас максимально сосредоточиться на близких и оставить временно в стороне деловую сферу.

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Львы будут вынуждены потратить на семью немалую сумму. В итоге позже придется вспомнить про экономию.

Родственники будут благодарны Львам за проявленные заботу и щедрость, однако все равно определенная напряженность будет дома чувствоваться. На конфликтные ситуации с родственниками астролог рекомендует не реагировать остро, ссора может закончиться очень неожиданно.

Источник: rsute.ru

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