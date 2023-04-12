Ревнуют как не в себя! С какими знаками зодиака нельзя строить семью - женщины

Для некоторых людей ревность в отношениях оказывается ключевой вещью. С одной стороны, это чувство принято считать проявлением большой любви. С другой стороны, ревность разрушает отношения, поскольку, находясь в плену роковых страстей, можно наломать немало дров. Говорят, что женщин, охваченных таким сильным чувством, стоит опасаться, ведь они легко могут совершать во имя любви отчаянные поступки.

Овен

Яркие и эксцентричные Овны отчаянно ревнуют своего партнера, не скрывая пылких чувств. Данный знак не смущает наличие свидетелей и неуместность обстановки. Овны с легкостью находят предлог, чтобы устроить жаркую сцену в лучших традициях жанра и привлечь максимальное количество зрителей.

Представительницы данного знака легко выльют на голову избранника бокал с шампанским или бросят букет цветов в лицо, если заметят любые намеки на возможный флирт. Овны привыкли к восхищению и восторгу, поэтому не будут тихо сидеть в углу, пока кавалер вежливо благодарит официантку за принесенный заказ. Увидев подобную ситуацию, они ринутся в бой, причем «достаться» может не только избраннику, но и возможной разлучнице.

Пылкий темперамент Овна всегда дает о себе знать, и не успеют они понять, что происходит, как уже устраивают громкий скандал избраннику в традиционной итальянской манере с фирменным разбиванием тарелок о стену и метанием ножей.

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Рак

Ракам идеально подходит поговорка «в тихом омуте…», ведь они являются скрытыми и очень опасными ревнивцами. Если Овны не отказывают себе в удовольствие выплеснуть эмоции и быстро успокоиться, то Раки копят негатив в своей душе подобно яду. Ревность Раков самая опасная и разрушительная, поскольку они любят мстить провинившимся в традициях остросюжетного триллера.

Партнер данного знака даже не догадывается о том, что творится в душе любимой, но она готова на все. Раки могут устраивать слежки, привлекать к делу детективов для сбора улик на камеру, устраивать ловушки возлюбленному и очень страшно мстить. Они никогда не покажут ревность и будут изображать святую простоту, но прощать любимого человека точно не станут. Кстати, большинство преступлений на почве ревности совершают тихони Раки, поэтому лучше не давайте им повода.

Скорпион

Скорпионы ревнуют из вредности, чтобы партнер не расслаблялся, но войдя во вкус, становятся просто невыносимы. Данный знак отличается мнительностью и недоверчивостью, поэтому легко может изводить избранника сутки напролет. Слегка разнообразив себе жизнь чередой проверок на честность и не найдя ни одной улики, Скорпион успокоится и на время отступит. Другое дело, если в результате «игры» найдутся малейшие доказательства предательства.

Тогда обезумевший от ревности Скорпион легко превратит жизнь партнера в кошмар. Месть данного знака страшна и очень продолжительна. Не сомневайтесь, что Скорпион готов далеко зайти, чтобы наказать обидчика. Лучше не будите в нем самые дурные качества, иначе можете начать опасаться за свое здоровье.