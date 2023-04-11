Доходы и расходы: денежный гороскоп на май для всех знаков зодиака

Овен

В мае 2023 года Овнов будет постоянно тянуть на различные авантюры, которые могут заметно опустошить кошелек. Если не хотите перейти в режим вынужденной экономии, обходите острые углы и не пытайтесь получить дополнительные деньги, которые обещают сомнительные организации.

Любопытство и неумеренный азарт в начале месяца рискуют серьезно подпортить ваше финансовое положение.

Телец

Последний месяц весны окажется для Тельцов более прибыльным по сравнению с предыдущими, если они наконец-то осмелятся попросить прибавку у руководства. Будьте уверены в своих силах, поскольку однозначно заслужили повышение дохода.

Проявив немного смелости в карьерных вопросах в середине мая, вы сможете успешно завершить некоторые домашние проекты, которые давно требуют денежных вливаний.

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Близнецы

Начало мая преподнесет Близнецам нестабильное и очень ветреное настроение. В итоге вы будете тратить больше, чем можете себе позволить. Возьмите себя в руки и постарайтесь избегать шопинга с целью повысить себе настроение. Лучше решите проблемы, которые вас волнуют по-настоящему, и тогда покупки, совершенные на эмоциях, прекратятся.

Рак

В мае ветер перемен закружит Раков в вихре, принеся им легкие деньги со стороны. Неожиданные поступления окажутся весьма кстати, и уже к концу месяца все долги будут закрыты.

Более того, у Раков останется еще немного лишних денег, которые они предусмотрительно отложат в сторону. Такая мудрость окажется своевременной, поскольку вскоре вам понадобятся средства для решения бытовых вопросов.

Лев

В мае грандиозные планы Львов воплотятся. Вы давно мечтали об отдыхе, и теперь, благодаря дополнительным денежным доходам, можете смело реализовать давний замысел. Во второй декаде мая Львов ожидает продвижение в карьере, которое принесет увеличение заработка. Как итог, вы легко сможете организовать отпуск, на который так долго копили деньги.

Дева

Девам в мае придется готовиться к ощутимым тратам. Примите данную ситуацию терпеливо и с мудростью, ведь вы воплощаете свои личные проекты. Не бойтесь остаться ни с чем. Ваш денежный доход в мае будет пусть и не многообещающим, но крайне стабильным и надежным.

Весы

Весь май Весы будут активно вкладываться в себя, причем во всех смыслах. Вы займетесь профессиональным самообразованием, что повлечет за собой денежные расходы. Однако такое вложение окажется очень удачным, ведь в конце мая Весам откроются новые перспективы, на которые раньше они не могли рассчитывать.

Скорпион

С приходом мая Скорпионы будут озадачены своим финансовым положением. Помните, что, сидя на одном месте и просто переживая, невозможно добиться никаких улучшений. Звезды советуют обратиться за помощью к друзьям, которые могут свести вас с нужными людьми. Не исключено, что благодаря новым связям Скорпионы смогут найти более прибыльное место и раскрыть весь свой потенциал.

Стрелец

С наступлением последнего весеннего месяца финансовые траты Стрельцов резко возрастут. Несмотря на то, что вы будете оправдывать собственное расточительство, близкие люди окажутся недовольны такой недальновидностью. Прислушайтесь к мнению родных, чтобы ненароком не потратить бюджет, рассчитанный на месяц, за пару дней.

Козерог

В мае доходы Козерогов резко сократятся. Это будет связано с вашим решением расширить бизнес или вовсе поменять прежнюю сферу деятельности на что-то новое. Не переживайте о временном урезании бюджета и позаботьтесь о наличии финансовой подушки безопасности. Двигайтесь к своей цели без суеты и волнения, и вы непременно добьетесь успеха.

Водолей

Водолеям не стоит рассчитывать на стабильную финансовую ситуацию в мае 2023 года. Обстоятельства будут складываться самым неожиданным образом, заставляя вас приспосабливаться к ним. В некоторых ситуациях Водолеям придется экономить, а в некоторых, напротив, решаться на ощутимые траты. К концу месяца обстановка станет более стабильной и предсказуемой.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам в мае благоприятную финансовую среду. Ваш доход остается надежным и уверенным, а дополнительные денежные средства, которые придут в середине месяца, только улучшат имеющееся материальное положение. Наконец-то Рыбы могут подумать о себе и приобрести роскошное приобретение, покупку которого постоянно откладывали.