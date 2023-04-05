«Перемены коснутся каждого!»: Глоба сообщила о серьезном событии в апреле

Астролог Тамара Глоба заявила, что в апреле практически каждого из нас ждут серьезные перемены. И связано это с солнечным затмением и ретроградным Меркурием, которые произойдут одновременно — в конце месяца.

«В этом году произойдет сражение на всех фронтах без исключения. Перемены коснутся каждого. Но при всех сложностях у многих будет шанс личного счастья», — заявила она.

Главное, по мнению Глобы, не впадать в крайности и сохранять спокойствие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».