Кто из знаков зодиака влюбляется чаще всех

Композитор Максим Дунаевский женат уже восьмой раз. Он признавался, что каждый раз, когда влюблялся, вел избранницу под венец. И действительно, есть такие люди, которым всегда необходимо «буйство глаз и половодье чувств».

А кто же из знаков зодиака влюбляется чаще всех? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Овен

Овны очень страстные и пылкие натуры. Если они влюбляются, то очаровываются и растворяются в любимом человеке. Проблема в том, что очаровываются они слишком часто, а любить могу одновременно нескольких.