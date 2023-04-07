Кто из знаков зодиака влюбляется чаще всех

Композитор Максим Дунаевский женат уже восьмой раз. Он признавался, что каждый раз, когда влюблялся, вел избранницу под венец. И действительно, есть такие люди, которым всегда необходимо «буйство глаз и половодье чувств».
А кто же из знаков зодиака влюбляется чаще всех? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.
Овен
Овны очень страстные и пылкие натуры. Если они влюбляются, то очаровываются и растворяются в любимом человеке. Проблема в том, что очаровываются они слишком часто, а любить могу одновременно нескольких.
Близнецы
Близнецы могут вам клясться в вечной любви утром и разорвать отношения уже в обед. Вам для этого даже делать ничего не нужно. Близнецы сами выйдут из дома за кофе и встретят свою настоящую любовь. Увы, не вас.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Рак
Раки очень влюбчивые. Причем для того, чтобы влюбить в себя представителя этого знака зодиака, не нужно делать ничего особенного.
Пригласите его или ее в кино, а там на последнем ряду Рак уже сам продумает вашу свадьбу, путешествие и рождение детей.
Галина Янко. Фото: личный архив
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