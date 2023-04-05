Поцелуй Бога: Глоба назвала главных апрельских везунчиков - ой, что будет

Астролог Тамара Глоба заявила, что в апреле удача улыбнется сразу трем знакам зодиака. Практически все, что они задумали, сбудется. Сложится такое ощущение, что сам Бог поцелует этих людей.

Тельцов завалят работой, но она будет приносить им только удовольствие. Представители этого созвездия почувствуют вселенскую нужность, и у них раскроются крылья.

Львы после тяжелого марта сумеют направить свою энергию в нужное русло и обретут истинное счастье.

А Стрельцы сумеют наладить личную жизнь, которая у них барахлила в последнее время.

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