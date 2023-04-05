Володина назвала людей по датам рождения, чье сердце будет разбито: вы сами виноваты

Астролог Василиса Володина напророчила Рыбам проблемы на любовном фронте. Сейчас звезды показывают кардинальные перемены у них в личной жизни.

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Не исключено, что вам придется порвать со старыми партнерами. Они не смогут вынести того, что с вами должно произойти сейчас, готовьтесь к началу нового жизненного пути.

Крайне важно в настоящий момент вам простить своих старых обидчиков. Сделайте это и отправляйтесь в добрый путь к своей новой судьбе с чистой совестью и светлой энергией.

Напомним, люди под знаком Рыб рождаются с 20 февраля по 20 марта.

Источник: rsute.ru.