Деньги придут молниеносно! Король фортуны, в чьей жизни наступит белая полоса — наказ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, которого ждет череда счастливых событий. Девы окажутся в любимчиках у Вселенной.

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Перед ними откроются врата в мир возможностей: вдали от дома представителей этого созвездия будут ждать полезные знакомства, предложения по службе и обучение.