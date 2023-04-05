Деньги придут молниеносно! Король фортуны, в чьей жизни наступит белая полоса — наказ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, которого ждет череда счастливых событий. Девы окажутся в любимчиках у Вселенной.
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Перед ними откроются врата в мир возможностей: вдали от дома представителей этого созвездия будут ждать полезные знакомства, предложения по службе и обучение.
«Будут хорошие заработки. Вы задумаетесь об успехе и возвышении, которые касаются творческих профессий в первую очередь», — добавила астролог.
В конце месяца Девам стоит избегать событий, когда они могут оказаться в толпе недоброжелателей. На службе будут конфликтные ситуации, споры и сплетни. Этому знаку зодиака следует не обращать на себя внимания тех, кто разжигает конфликт.