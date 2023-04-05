Единственный знак зодиака, для которого май станет судьбоносным во всех смыслах

Таролог Алисия Артемьева специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, для которого Вселенная приготовила судьбоносные перемены. И они будут связаны в первую очередь с их окружением. Подготовится к изменениям в личном плане стоит Ракам.

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