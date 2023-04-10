Главные социофобы: знаки зодиака, которые не любят людей

Далеко не все люди испытывают любовь к своему ближнему, а некоторые и вовсе открыто или скрыто ненавидят окружающих. Причина такого отношения кроется не только в характере, но и в созвездии, которое довлеет над определенными зодиаками.

Овен

Компанейские и шумные Овны обожают людей, особенно если последние согласны ходить по струночке и исполнять все приказы. Попробуйте отказать данному знаку в просьбе или выразить свое мнение, и вы вмиг станете «врагом номер один». Овны ненавидят людей, которые имеют собственную точку зрения, отличающуюся от их взглядов. Таких смельчаков они изводят, тиранят, высмеивают и открыто унижают.

Подобным поведением Овен показывает, кто тут самый главный, устраняя конкурентов. В пылу нешуточной битвы данный знак может разойтись и откровенно вредить людям, поэтому назвать представителей указанного созвездия хотя бы чуточку миролюбивыми и дружелюбными очень сложно.

Дева

Девы ненавидят очень многих людей, но делают это тайно. Они любят осуждать человеческие слабости и искать в других всевозможные «косяки». Можно сказать, что Девы обожают смаковать и пережевывать чужие недостатки, не отказывая себе в такой маленькой радости. Особенно раздражающим личностям данный знак без зазрения совести раскрывает все обнаруженные недостатки на глазах изумленной публики и в самый неудачный момент.

Начав с мелочи, Девы впадают в экстаз и уже не могут остановиться, подробно объясняя собеседнику, чем конкретно он заслужил такое внимание. Данный знак устроен таким образом, что в каждом новом человеке старается найти подвох, а не плюсы..

Скорпион

Лидерами в списке самых недружелюбных людей по-прежнему остаются Скорпионы. Так уж они устроены: смотрят на окружающий мир очень враждебно и злятся так, что мало не покажется. Все потому, что главной планетой данного зодиака является Марс, как у Овнов. Небесное тело наделяет своих подопечных воинственным и агрессивным нравом. Кроме того, каждый уважающий себя Скорпион отличается мстительностью, которую обожает культивировать и взращивать в глубинах своей души.

Данному знаку нельзя переходить дорогу, если не хотите обзавестись очень изощренным и хитроумным врагом, который уверен, что месть стоит подавать в холодном виде. Хорошо, что Скорпионы честны по отношению к самим себе и честно признаются, что не любят людей.

Козерог

Козероги не испытывают приятных чувств к окружающим людям, но, в принципе, готовы их терпеть до тех пор, пока не возненавидят окончательно. Не посягайте на святые для данного знака вещи и останетесь в целости и сохранности. Козероги ценят надежность, преданность, обожают свою семью и ненавидят лень и глупость.

За своих близких готовы сражаться до последней капли крови, а по врагам проедутся катком (не исключено, что в буквальном смысле). Козероги жестоки и хладнокровны по своей натуре. Их не разжалобить грустной историей, не смягчить рыданиями и слезами и не сбить с толку показным послушанием. Если вы чем-то их разгневали, готовьтесь познать всю силу жесткого нрава Козерога.

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