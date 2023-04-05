Вдали от дома любовь и успех! Глоба предрекла Львам судьбоносный апрель во всех смыслах

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, оставив предсказание для Львов. Этот месяц станет для них не просто судьбоносным. Вселенная будто решила проверить их на прочность. Пасовать перед испытаниями нельзя ни в коем случае.

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