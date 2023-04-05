Вдали от дома любовь и успех! Глоба предрекла Львам судьбоносный апрель во всех смыслах

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, оставив предсказание для Львов. Этот месяц станет для них не просто судьбоносным. Вселенная будто решила проверить их на прочность. Пасовать перед испытаниями нельзя ни в коем случае.
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«Удачные события застанут Львов в дороге. Вдали от дома их будет ждать успех, признание, любовь и поддержка. Практически во всем вам будут помогать друзья, но в то же время в третьей декаде произойдет остановка дел, которые были так интересны и успешны в первой половине месяца», — добавила астролог.
Львы должны подготовиться к тому, что именно в поездках для них произойдут события, которые будут касаться и работы, и личной жизни. Им обещаны перспективы. В мае — новые проекты.