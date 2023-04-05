Везунчики по годам рождения, которые привлекут в свою жизнь деньги — расклад до 15 апреля

Практикующий астролог Наталия Гурьянова в свежем прогнозе дала понять, что самыми благоприятными датами первой половины апреля могут считать 12, 14 и 16-е числа.

Только Петухам в этом месяце, особенно в его первой половине, будет полезно уделить внимание свой финансовой грамотности и мышлению. Благодаря вдумчивому анализу своего материального положения рожденные под этим тотемом могут привлечь материальное изобилие в свою жизнь. Умение экономить и быть бережливыми скажется на Петухах благотворно, особенно на их накоплениях. Так что в этот период им стоит задуматься о прибыли, подработках и финансах в целом. Деньги любят счет.