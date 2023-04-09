Свадьбы и разводы: любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака

Овен

Май 2023 года подходит для начала отношений и совсем не подходит для их завершения. Если в вашей паре назрели серьезные конфликты, не замалчивайте ситуацию и не жгите мосты.

Иногда, при искреннем желании найти компромисс, можно достичь цели. Дайте себе и любимому человеку еще один шанс. Одиноким Овнам звезды рекомендуют заняться активным поиском пары. Вероятнее всего, удача настигнет вас во второй половине месяца.

Телец

В мае Тельцы без пары будут полны решимости устроить личную жизнь. Начните с того, чтобы сделать свое пребывание на работе менее продолжительным. Не засиживайтесь допоздна за проектами.

Вместо выполнения дополнительных обязанностей сходите в кафе или в кино. Интересная встреча в общественном месте ждет вас в первой декаде мая, поэтому не упустите шанса обрести личное счастье. Семейным Тельцам предстоит доказать партнеру, что он ошибается в важном вопросе. Постарайтесь использовать реальные аргументы, а не собственные эмоции, чтобы избежать большого конфликта в последней декаде мая.

Близнецы

Май принесет Близнецам непривычное разочарование в любви. В начале месяца выяснится, что интересный для вас человек оказался манипулятором и корыстолюбцем. Близнецы, которые сами не прочь морочить голову другим, обнаружат, что, действительно, увлеклись, поэтому будут всерьез переживать неприятное открытие.

Не отчаивайтесь, ведь в конце мая звезды гарантируют вам новую перспективную встречу. Занятым в отношениях Близнецам стоит относиться ко второй половинке более внимательно, иначе их ждет очень неприятный разговор.

Рак

С приходом мая вам захочется распрощаться со своим скромным и серьезным имиджем. Одинокие Раки решатся проявить инициативу и первыми назначить свидание. Такие неожиданные шаги принесут хорошие плоды, и уже к середине месяца вы окажетесь в паре.

Занятые Раки тоже не будут сидеть без дела, решив порадовать партнера ощутимыми изменениями во внешности во второй декаде мая. Все совершенные метаморфозы окажутся на редкость удачными, заставив вторую половинку заново в вас влюбиться и воспылать страстью.

Лев

В начале мая у вас появится поклонник, который будет отчаянно упорствовать, чтобы добиться благосклонности. Исход такой ситуации зависит только от настроения Львов. Звезды рекомендуют одиноким знакам не исключать возможности завести роман и дать избраннику шанс.

Что касается Львов, находящихся в паре, им не помешает оценивать сложившееся положение дел более трезво и избегать соблазнов. Не стоит проверять давний союз на прочность и пытаться освежить отношения неоднозначными методами. Если вы ждете от второй половинки определенного поведения, поговорите по душам.

Дева

Одинокие Девы будут испытывать любовные муки уже в первой неделе мая. Вас начнет тянуть к определенному человеку, вторгнувшемуся в жизнь так некстати. Чтобы прекратить любовные муки, расставьте приоритеты: карьера или личная жизнь. Как только вы определитесь с целями, поймете, стоит ли набирать заветный номер телефона.

Что касается семейных Дев, то на их горизонте нет никаких туч и ливней, и так будет весь май. Наслаждайтесь идиллией в личных отношениях, но не расслабляйтесь слишком сильно.

Весы

В мае Весы могут оказаться в отношениях с партнером из прошлого, а все потому, что не умеют говорить категоричное «нет». Прежде чем пытаться зайти в одну реку дважды, поймите, переосмыслила ли вторая половинка свои ошибки, иначе рискуете опять обжечься.

Одинокие Весы не мыслят о хорошем романе, поскольку сосредоточены на работе, а зря. В мае вы имеете все шансы завязать серьезные отношения с кем-то из коллег, решив проблему нехватки личного времени с максимальной пользой.

Скорпион

Одиноким Скорпионам захочется впустить в свою жизнь нового человека, чтобы расстаться со статусом одиночки. Но прежде чем стремиться стать как все, задумайтесь, а нужны ли вам сейчас эти отношения. Может выясниться, что Скорпионы наслаждаются своим временным одиночеством, но по какой-либо причине живут с оглядкой на других.

Объясните советчикам свою позицию и не заводите отношения для того, чтобы утереть всем нос. Тем временем семейных Скорпионов ждут довольно интересные перспективы отправиться в небольшое любовное приключение вместе с избранником в первых числах мая.

Стрелец

Май принесет Стрельцам много знакомств, но вы будете упорно избегать возможного счастья из-за пережитого болезненного опыта. Звезды советуют отказаться от постоянных воспоминаний о прошлом и согласиться хотя бы одно свидание.

Не исключено, что оно станет началом чего-то большего. Семейным Стрельцам рекомендуется не утаивать от второй половинки важной информации, иначе вас могут неправильно понять. Если не хотите несправедливых обвинений в предательстве и измене, лучше раскройте готовящийся сюрприз заранее.

Козерог

В мае Козероги, состоящие в отношениях, могут принять судьбоносное решение связать свою жизнь с другим человеком. Подумайте о новой ответственности и последствиях столь серьезного выбора, прежде чем переходить к действиям. Если вы готовы хотя бы на время сменить приоритеты и перестать думать о карьере, дерзайте.

Семейных Козерогов будут посещать тревожные мысли, связанные с некоторыми делами. Доверьтесь второй половинке и расскажите о своих страхах. Вы будете приятно удивлены, поскольку близкий человек быстро поможет избавиться от грусти и депрессии.

Водолей

В середине месяца остроумные и язвительные Водолеи ощутят нерешительность, связанную с конкретным человеком. Состояние влюбленности сделает вас непривычно волнующейся и мнительной личностью. Но не спешите делать выводы о том, что не интересны кому-то. Не исключено, что именно вам не стоит теряться и следует проявить инициативу, назначив свидание.

Звезды гарантируют Водолеям перспективы и много приятных эмоций. Тем временем знаки, находящиеся в отношениях, должны перестать перекладывать ответственность на плечи партнера. В противном случае вас перестанут воспринимать всерьез.

Рыбы

Уходя − уходите, и не оглядывайтесь назад. Если вы приняли сложное решение, значит, на это были серьезные причины. Звезды советуют Рыбам поменьше переживать и волноваться, а также смотреть только вперед.

Пройдет немного времени, и вам встретится более достойный и честный человек, с которым можно построить качественные отношения. Занятым Рыбам пора задуматься о полноценной семье и поговорить о наследниках. Сообщите второй половинке, что хотите сделать ваши отношения более богатыми и интересными.

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