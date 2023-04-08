Хладнокровно мстят: самая злобная троица среди знаков зодиака

Козерог

Одним из злейших людей является Козерог. Хладнокровный и уравновешенный знак зодиака способен подготовить жестокую месть и подать это «блюдо» холодным. Он тщательно изучит противника и рассчитает так, чтобы он получил удар по самому больному месту. Своего врага он разделывает в пух и прах.

Овен

Следующим наизлейшим знаком зодиака является Овен. С виду он весел и искренен, любит жизнь и умеет ею наслаждаться. Овны очень хорошие друзья и всегда готовы придти на помощь. Достаточно одной фразы, чтобы его настроение сменилось, и он идет в атаку с бешеными глазами. Никакие доводы не способны его остановить.

Скорпион

Самый злой знак зодиака - Скорпион. Только для посторонних они приветливы и производят впечатление добрых людей. Впечатление это обманчиво. В них постоянно кипят злоба и раздражение всем и вся, но Скорпионы старательно их контролируют. Когда же наступает точка кипения, то сдержать этот поток неподвластно никому.

В порыве гнева они слишком часто совершают поступки и произносят слова, причиняющие вред и боль окружающим. Если они идут к какой-то цели, то для них нет преград, даже если нужно оскорбить или унизить другого человека.

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